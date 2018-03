Ha deciso di sfidare tutto e di resistere. Valerio Iovinella, giovane imprenditore di Giugliano, direttore della Union Security è diventato in questi giorni un simbolo. La sua storia si lega a quella di altre undici persone, 11 dipendenti a rischio licenziamento «C’è stata una perdita di alcune agenzie bancarie-spiega-. Sono state affidate ad altri istituti. I lavoratori alla notizia si sono avviliti e demoralizzati, uno di loro si è sentito male. A questo punto ho preso le redini della situazione in mano. Nonostante il momento difficile ho deciso di tenerli con me e di dare loro un “futuro”, sperando che qualcuno ci assista. Io sono sempre stato vicino ai miei dipendenti e credo che nessuno possa smentirlo. Mi sono fermato ed ho pensato a loro, alle difficoltà di reinserimento-alcuni hanno più di 50 anni-, alle famiglie, ai loro bimbi, al mutuo e sono restato. Saranno impiegati in altri appalti gestiti dalla nostra azienda». GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA