Paola Perego alla moglie di Bonolis: “Grazie per avermi fatto conoscere i tuoi haters”

Brindano insieme a Formentera, Paola Perego e Sonia Bruganelli, sembrano felici al mare ma qualcosa sembra andare storto. Dai commenti del profilo della moglie di Bonolis piovono commenti cattivi contro l’amica:

“Cosa hai fatto alla faccia? Sei irriconoscibile”.

La risposta al vetriolo della coppia Bruganelli-Perego

Un botta e risposta non felice che spinge la Bruganelli a commentare in modo diretto e provocatorio ad una sua haters: “ risponde così: “Mi scusi ma dal suo profilo non vedo foto di una donna esteticamente perfetta tanto da poter giudicare le altre”, dal canto suo la povera Perego ringrazia e va avanti: “Grazie per avermi fatto conoscere i tuoi haters”