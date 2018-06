PERICOLO: SQUALO AVVISTATO IN ACQUE ITALIANE

Come ogni estate nelle acque dello Stretto di Messina avvengono avvistamenti di squali. La Guardia costiera ha comunicato che stamattina l’equipaggio di una feluca, intento a pescare, ha segnalato la presenza di uno squalo nello specchio d’acqua antistante il confine tra Ganzirri e Torre Faro, a circa 60 metri dalla riva, nei pressi della piattaforma “kobold”.

Ai fini della sicurezza balneare, si invitano i bagnanti a non allontanarsi dalla costa nei prossimi giorni. La capitaneria di porto a.m.s. Messina continuera’ a pattugliare la zona in questione nei giorni a seguire per la sicurezza stessa dei bagnanti.