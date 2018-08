Pericoloso ASSASSINO ricercato in tutto il Mondo: “è in Italia…fate attenzione!”

Super ricercato in tutta Europa si nasconde in Italia. Shane O’Brian si trova nella lista delle persone ricercate più pericolose. In fuga da 2 anni è accusato di aver ucciso un giovane di 21 anni in un pub. Adesso potrebbe trovarsi in Italia, Shane userebbe lo pseudonimo di Enzo Melloncelli e cercherebbe di mimetizzarsi tra la folla per fuggire le autorità.

La taglia

Su di lui pende una taglia di 50 mila euro fornita da Scotland Yard che è disposta a pagare a chiunque riesca a trovarlo o a dare informazioni utili alla cattura.

Fonte: Leggo