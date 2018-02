‘Pesta’ a sangue la compagna, in manette

MODENA, 5 FEB – Ha una prognosi di gran lunga superiore ai 30 giorni, ma non è in pericolo di vita, la quarantenne di Pavullo, in provincia di Modena, presa a pugni dal compagno, un 25enne di origini marocchine, al punto da riportare la frattura dell’orbita oculare, oltre ad altre numerose ferite. È stata la donna, un’italiana che un mese fa ha avuto due figli gemelli, a chiamare i soccorsi e i carabinieri. A fronte dell’accaduto i militari hanno arrestato l’uomo, ora sottoposto all’obbligo di firma e al divieto di avvicinare sia la donna che i due neonati, dopo l’udienza di convalida che si è tenuta in mattinata. Stando a quanto emerge il violento pestaggio, avvenuto nell’abitazione di Pavullo dove i due vivono, sarebbe da ricondurre a motivi di gelosia.

