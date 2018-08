Una bimba di 8 mesi è morta al pronto soccorso dell’ospedale Mandic di Merate in provincia di Lecco.

La piccola Clelia, che abitava a Osnago con mamma Alessandra, papà Diego e la sorella maggiore, durante la notte si era sentita poco bene. Aveva accusato malori che avrebbero potuto essere riconducibili all’età: un po’ di nausea, vomito, dissenteria. Nulla di troppo serio o preoccupante.

Lanmattina, però, la mamma, che è medico fisiatra a Seregno, non notando segni di miglioramenti, ha deciso di caricarla in auto e portarla per controlli approfonditi al pronto soccorso dell’ospedale Mandic di Merate. Sperava che un pediatra potesse visitare la sua bambina e consigliarla su come fare per farla stare meglio.

Durante il tragitto dalla vicina Osnago a Merate, nel seggiolino dell’automobile, la piccola ha continuato a continuato a piangere e a lamentarsi. Giunta in ospedale non ha smesso un attimo. Quando poi l’infermiera al pronto soccorso stava per registrare i sintomi per assegnare il codice di gravità e metterla in coda per la visita da parte dei medici è avvenuto il dramma, che si è poi trasformato in tragedia.

Di colpo, il cuoricino della piccola ha smesso di battere ed è andato in arresto.

Per oltre cinquanta minuti, i medici del Mandic hanno lottato, provando in ogni modo a far ripartire il cuore della piccola. Poco prima di mezzogiorno, però, hanno dovuto arrendersi e dichiarare il decesso.