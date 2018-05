Spread salito a 320 punti. Baratro Grecia per l’Italia

Come rivela il sito Dagospia gli investitori stanno impazzendo dopo la rivelazione del Piano B di Paolo Savona. Stampare 8 miliardi di monete nel giro di poche settimane, operare nella massima segretezza, far scattare il D- Day, con relativo annuncio il venerdì sera a mercati chiusi per lanciare il lunedì mattina la Nuova Lira svalutata presumibilmente del 15-25 per cento, prevedere un parziale default del debito, avvertire con un minimo di anticipo l’Fmi e le maggiori banche centrali della mossa italiana in vista della riapertura dei mercati.

È questo il Piano B, uno scenario da incubo – sottoscritto da Paolo Savona – per l’uscita dall’ euro messo a punto da «Scenari economici», il sito animato dall’ economista Antonio Rinaldi che il 3 ottobre del 2015 presentò nei minimi dettagli il programma per riportare l’Italia alla propria « sovranità monetaria». Un convegno dove fu illustrato uno studio di fattibilità dettagliato: una sorta di memorandum chiavi in mano per mollare l’euro in un week end.

Il sito, che contiene le oltre 60 slide del piano B, è ormai sotto i riflettori: anche perché lo stesso Savona, candidato bocciato dal Quirinale per la carica di ministro dell’Economia, ha utilizzato « Scenari economici» per veicolare le sue note degli ultimi giorni. Ed anche ieri, sempre sullo stesso «se» , è tornato alla carica polemizzando con il Presidente della Repubblica: «Ho subito un grave torto, sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall’ euro e non a quelle che professo», ha scritto.

Tuttavia se il professore ribadisce la sua volontà di restare nell’euro non sembra rinnegare la necessità di un Piano B, il cosiddetto colpo in canna: «La teoria dei giochi raccomanda di non rivelare i limiti all’azione, perché altrimenti si è già sconfitti».

Tuttavia il Piano B, firmato tra gli altri dallo stesso Savona e da Rinaldi, è stato percepito come un rischio reale dai mercati fino ad oggi frenati proprio dal concetto di “irreversibilità” dell’euro. La conseguente minaccia di declassamento, il rischio di speculazione e i riflessi sul risparmio hanno così indotto Mattarella ad alzare il segnale dello stop.