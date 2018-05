Milano, ragazzina precipita dal secondo piano di un palazzo: è in gravissime condizioni

Milano, ragazzina precipita al suolo in via Mola: è gravissima

Nella serata di ieri in via Pier Francesco Mola a Milano, una ragazzina di 15 anni è precipitata dal secondo piano di un edificio. La giovane è stata accompagnata in codice rosso al Policlinico. Tutto è accaduto intorno alle 19.36, la giovane sarebbe precipitata al suolo dal secondo piano di un edificio; le sue condizioni sono subito apparse gravi. La notizia è riportata da Milanotoday, non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, secondo quanto riferito dalla Questura di Milano intervenuta sul posto per i rilievi.