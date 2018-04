Piazza San Carlo, cade accusa omicidio

TORINO, 15 APR – E’ stata modificata l’accusa di omicidio preterintenzionale mossa ai due giovani arrestati dalla polizia a Torino per i fatti di piazza San Carlo. Dopo l’udienza di convalida, il gip ha convalidato i fermi e ha disposto la custodia cautelare per morte come conseguenza di altro delitto (in relazione all’omicidio colposo). Il capo d’accusa si riferisce al caso di Erika Pioletti, la donna di Domodossola deceduta per le ferite riportate nella calca che si scatenĂ² il 3 giugno 2017. “Il giudice ha accolto le nostre richieste”, commenta l’avvocato Basilio Foti, che con la collega Emanuela Cullari assiste Sohaib Bouimadaghen, il ventenne fermato dalla polizia nell’inchiesta sul gruppo che la sera del 3 giugno in piazza San Carlo scatenĂ² il panico utilizzando dello spray urticante a scopo di rapina. “Se le lesioni erano state valutate come conseguenze colpose, quindi non volute, anche l’evento morte, in quanto conseguenza di un altro delitto, avrebbe dovuto essere considerato non voluto e non previsto”.

