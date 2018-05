Picchia la moglie incinta, ciò che accade è incredibile

Una donna è stata messa in una struttura protetta dall’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori poiché vittima di violenza da parte del compagno insieme ai figli minori di 3 e 1 anno. La vittima di 25 anni si è presentata con i figli presso la stanza dell’ascolto sita in via Poerio, a Napoli per chiedere aiuto. La donna era stata anche medicata in ospedale dopo l’ultima aggressione subita dal compagno di 35 anni.

Negli uffici la vittima ha raccontato una storia drammatica fatta di insulti e minacce di morte che spesso sono culminate in percosse. Le botte da parte dell’uomo sono continuate persino durante l’ultima gravidanza.

Fonte: il Mattino