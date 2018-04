Piemonte, allarme valanghe nel weekend

TORINO, 13 APR – In quattro giorni fino a 1 metro e 55 centimetri di neve fresca, con uno spessore complessivo al suolo di poco inferiore ai 4 metri, a quota 2.000-2.500. A metà aprile le montagne del Piemonte sono come in inverno ed è allarme per il pericolo di valanghe nel weekend. Il grado di rischio riportato dal bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è “forte” (4 su una scala che va fino a 5) dalla mattinata di domani. “Sono ancora attese – scrive Arpa – molte valanghe di medie dimensioni e singole grandi valanghe che potrebbero localmente interessare le zone di fondovalle”. Le escursioni “sono fortemente limitate ed è richiesta una grande capacità di valutazione delle condizioni locali”. Dall’inizio dell’inverno a Sestriere sono caduti complessivamente, in media, 10 metri di neve.

