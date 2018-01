Pil Usa IV trimestre +2,6%, sotto stime

NEW YORK, 26 GEN – L’economia americana è cresciuta nel quarto trimestre 2017 del 2,6%. Il dato è inferiore alle attese degli analisti che scommettevano su un +3%. Il Pil americano é cresciuto del 3,2% nel terzo trimestre, del 3,1% nel secondo e dell’1,4% nel primo. Per l’intero 2017 il Pil statunitense segna invece un’accelerazione registrando un +2,3% rispetto al +1,5% segnato nel 2016. E’ il miglior risultato dal 2014 e il ritmo di crescita é in linea con la media del +2,2% annuo registrata da quando é finita la Grande Recessione.

