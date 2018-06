PINO DANIELE, A TRE ANNI DALLA MORTE ARRIVA LA TERRIBILE RIVELAZIONE. Lo sfogo della moglie Fabiola Sciabbarrassi a tre anni dalla morte e in occasione del grande concerto di questa sera. Stasera infatti, dallo Stadio San Paolo Pino Daniele, scomparso all’improvviso a Roma il 4 gennaio 2015, sarà omaggiato dagli amici di sempre, colleghi con cui ha trascorso gran parte del suo tempo sul palco, in tour o in studio e a cui si è dato senza riserve. A ricordare l’artista napoletano anche la seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, che al settimanale Grazia si è lasciata andare a più di qualche amara confessione dettata dal risentimento. L’ex modella, che ha dato a Pino la gioia di tre figli – Sara, Sofia e Francesco – ha fatto sapere di essere rimasta profondamente delusa da quelli che si professavano amici da una vita suoi e di Pino Daniele e che invece alla prima occasione le hanno voltato le spalle.