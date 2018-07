Pioggia al Centro Nord, salgono le temperature al Sud. Peggioramenti in vista

Tornano ad abbassarsi le temperature in una parte dell’ Italia, si accentuano annuvolamenti su Alpi e Appennino settentrionale. Nelle prossime ore, è stata anche diramata l’allerta meteo arancione in provincia di Bolzano, mentre si indica allerta gialla in Lombardia e alta Toscana. Dopo i numerosi temporali che hanno colpito il Nord Italia, per la prossima settimana ci aspettano ancora rovesci e temporali soprattutto attorno ai rilievi e nelle regioni di Nord-Est. Sale la colonnina per il Sud, dove il caldo si farà ancora più intenso, con punte anche di 40 gradi in Sicilia.

Ma, nei prossimi giorni, si prevede anche di un progressivo cambiamento che interesserà il meridione.

Anche verso la fine di luglio, incertezza e variabilità saranno le costanti per questa Estate 2018.