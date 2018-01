Pioltello deraglia treno- Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina nei pressi della stazione di Pioltello Limito. Un treno Trenord è uscito dai binari e tre carrozze, dopo il deragliamento, si sono ribaltate. Il treno coinvolto sarebbe il regionale 10452, in servizio tra Cremona e Milano Porta Garibaldi.

Pioltello: deraglia treno

Pioltello- Una persona morta, otto feriti in codice rosso, dieci passeggeri soccorsi in codice giallo e una cinquantina in condizioni meno gravi: è questo il tragico bilancio dell’impatto. Altri pendolari, però, sarebbero ancora incastrati in una delle carrozze.

Foto Andrea Sparaciani

