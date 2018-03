Piove di Sacco – Ha abusato di tre donne. In un solo giorno, il 9 agosto del 2017, ha usato violenza sessuale su tre donne. Tra loro anche una ragazzina di soli dodici anni. Un marocchino di 21 anni è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione come riporta il gazzettino.it. Il giovane nordafricano ha avvicinato una ragazza a passeggio con la madre, l’ha afferrata per i fianchi e le ha toccato con forza il seno.

La follia è proseguita a Piove di Sacco. In questa occasione ha preso di mira una ragazzina in bicicletta, approfittando dell’oscurità, mentre pedalava insieme alla madre e alla sorella. Il marocchino l’ha avvicinata e le ha toccato il fondo schiena e infilato una mano negli slip. Pochi minuti dopo ha avuto lo stesso raptus nei confronti di una ragazzina che era con alcuni amici in compagnia della sorella più grande.