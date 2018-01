Pirati strada: denunciata automobilista

LECCO, 11 GEN – Una donna di 52 anni di Oggiono (Lecco) è stata denunciata per omissione di soccorso e fuga, con l’accusa di aver investito e ferito una sessantenne, martedì mattina a Mandello del Lario (Lecco). Le indagini sono state condotte dalla Polizia locale. La donna denunciata era alla guida di un’utilitaria Suzuki e a sua discolpa, agli agenti ha detto di non essersi accorta di nulla, anche perché era ancora buio, pur avendo udito un rumore. La sessantenne investita è stata ricoverata all’ospedale di Lecco per lesioni a un femore e al bacino, è stata operata e le sue condizioni sono state definite stabili.

