Pitbull azzanna i carabinieri, paura tra la gente

Senza guinzaglio e senza medaglia di riconoscimento, ha seminato il panico tra la gente per strada.

Un grosso pitbull, con fare aggressivo, ha azzannato un passante e ha attaccato gli agenti dell’arma dei Carabinieri. E’ accaduto in Puglia, dove il molosso ha iniziato, prima ad aggredire un passante, poi un’altra persona che era a passeggio con il proprio cane. Innervosito dalla presenza di un altro animale, il pitbull ha attaccato l’animale a passeggio e poi ha tentato di azzannare alla gola il padrone.

Immediato l’intervento dei Carabinieri che, a loro volta, sono stati aggrediti. I militari, per scongiurare il peggio, hanno messo in atto le tecniche di immobilizzazione con i bastoni da difesa in dotazione, riuscendo a bloccare al suolo l’animale fino all’arrivo di un medico veterinario.

A placare la situazione, è dovuto giungere anche il medico veterinario che ha sedato e trasportato al canile comunale il pitbull. Sono in corso le indagini per risalire alla proprietà del cane e riconoscerne le responsabilità