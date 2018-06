Casa prende fuoco: cane afferra bimba dal pannolino e la trascina fuori

Una madre di tre bambini non avrebbe mai potuto immaginare che quando decise di accogliere in casa una femmina di pitbull (Sasha) la sua vita sarebbe cambiata. Quel cane qualche giorno fa ha salvato la vita a lei e ai suoi figli da un incendio di notte divampato mentre tutti dormivano. Sasha ha dato l’allarme abbaiando poi quando le hanno aperta la porta si √® fiondata in casa per afferrare l’ultima nata (7 mesi) e salvarla dalle fiamme trascinandola fuori tenendo il pannolino tra le fauci.

Fonte: Il Messaggero