Play off Serie B, la penalizzazione costa caro al Bari…

La penalizzazione costa carissimo al Bari. Punti che avrebbero portato i pugliesi a giocarsi i play off promozione di Serie B tra le mura amiche. È il Cittadella a qualificarsi per la semifinale dei play-off promozione di Serie B, dove affronterà il Frosinone. I veneti pareggiano per 2-2 al ‘Tombolini’ il preliminare con il Bari dopo i tempi supplementari e, in virtù della migliore classifica, passano al turno successivo.

ECCO IL QUADRO COMPLETO. Turno preliminare (gara unica) Cittadella – Bari 2-2 DTS; Venezia – Perugia Semifinali and. rit. Cittadella – Frosinone 6/6 h.18.30 10/6 h.21 – Palermo 6/6 h.21 10/6 h.18.30 Finale Mercoledì 13 giugno 2018 – ore 20.30 (andata) Sabato 16 giugno 2018 – ore 20.30 (ritorno)