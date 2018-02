Polizia evita schianto tra treno e tir

MODENA, 27 FEB – Sono stati agenti della polizia di Stato del Commissariato di Sassuolo (Modena) a fermare, segnalando il pericolo con le torce elettriche, un treno che rischiava di schiantarsi contro un tir rimasto fermo, in panne per un guasto al cambio, sui binari. Il treno in questione è il locale ‘Gietto’, utilizzato dai pendolari che si muovono da Modena a Sassuolo. È successo ieri sera intorno alle 20. Scongiurato il peggio, con l’ausilio di un camion in transito, gli operatori di polizia hanno spostato dalla sede ferroviaria il mezzo in avaria, in modo che il treno potesse riprendere la marcia.

