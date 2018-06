Poliziotto balla scatenato e gli parte un colpo dalla pistola: poi la tragedia

Poliziotto balla scatenato e gli parte un colpo dalla pistola: la tragedia. Un agente dell’Fbi fuori servizio stava ballando in un bar di Denver (Colorado) la sera di sabato primo giugno quando eseguendo una capriola all’indietro gli è caduta la pistola d’ordinanza e nel goffo tentativo di riprenderla ha fatto esplodere un colpo che ha colpito la gamba di un cliente. Quest’ultimo è stato portato in ospedale con una ferita lieve. Il video è divenuto virale su Twitter, mentre la polizia sta indagando sull’episodio. L’agente, che è stato portato in caserma e poi rilasciato con un supervisore dell’Fbi, potrebbe essere sottoposto ad azioni disciplinari.