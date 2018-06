Una tempesta che ha colpito la costa orientale della Cina ha fatto piovere, qualche giorno fa, ogni tipo di animali marini sulla città di Tsingtao.

Meteo pazzo

La vicenda ha fatto il giro del mondo: a parlarne sono diversi media, come Metro.co.uk. Molti automobilisti, che durante i rovesci si trovavano alla guida, si sono ritrovati sul parabrezza diversi tipi di oggetti e animali: dai polpi ai crostacei, passando per stelle marine e, in alcuni casi, qualche banconota.

Fonte: Leggo