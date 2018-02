Pop.Vicenza: protesta M5s a ‘casa’ Zonin

VICENZA, 17 FEB – Protesta del Movimento Cinque Stelle, dopo il crac della Banca Popolare di Vicenza, oggi a Montebello Vicentino (Vicenza) a poca distanza dalla villa dell’ex presidente Gianni Zonin. La manifestazione-comizio sul tema delle banche doveva svolgersi in realtà davanti alla casa di Zonin ma motivi di ordine pubblico l’hanno spostata in piazza a Montebello dove si sono dati appuntamento, secondo fonti del Movimento, circa 150 persone tra politici, amministratori, simpatizzanti e risparmiatori. “Una battaglia, quella sulla gestione delle banche e per i risparmiatori, che abbiamo sposato per primi – ha detto Liliana Zaltron, esponente del M5s -. Una battaglia che continueremo perché i soci vengano interamente risarciti ed i colpevoli dell’accaduto puniti”. “Poi – ha aggiunto – vogliamo, come da programma elettorale, una riforma del sistema bancario con la divisione dei ruoli tra chi si occupa di raccolta e investimenti di denaro e gli altri istituti specializzati in sola funzione finanziaria”.

