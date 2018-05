Tragedia in pieno centro: apre la porta dell’ascensore e ciò che accade è sconvolgente

Tragedia oggi a Roma, una donna è precipitata nella trobba dell’ascensore per ben sei piani. Ha perso la vita. Il fatto è accaduto in viale Regina Margherita. La vittima aveva 77 anni, era uscita di casa come ogni giorno e, dopo aver aperto la porta dell’ascensore, non si sarebbe accorta che la cabina non era al piano. Il vigili del fuoco sono giunti sul posto per il recupero del corpo. Le forze dell’ordine cercheranno di comprendere se sia stato davvero possibile aprire la porta dell’ascensore anche se la cambina non era al piano.