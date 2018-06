“Positano Gourmet” all’Hotel Le Agav

Per festeggiare la stella Michelin ottenuta lo scorso autunno, il ristorante “La Serra” dell’Hotel Le Agavi di Positano (via G. Marconi, 169 – www.leagavi.it – 089 81 19 80) propone per il secondo anno consecutivo la rassegna “Positano Gourmet – A cena con le stelle”. Cene a 4 mani firmate dall’executive chef Luigi Tramontano che di volta in volta ospiterà eccellenze stellate ai fornelli, in un sorprendente incontro tra cucine e culture unite nel nome del gusto.

Si partirà venerdì 22 giugno con lo chef Giuseppe Stanzione, del ristorante “Le Trabe” di Capaccio – Paestum. Il secondo appuntamento è in programma venerdì 13 luglio quando nella cucina della Costiera Amalfitana giungerà lo chef Michele De Leo per una cena accompagnata dallo Champagne Palmer. Arriva da Porto Ercole il terzo ospite in programma giovedì 13 settembre: è lo chef Michelino Gioia de “Il Pellicano”. La chiusura è affidata allo chef Nino Di Costanzo, due stelle Michelin, lunedì 8 ottobre, del ristorante “Da Nì Maison” di Ischia.

L’Hotel Le Agavi si presenta quest’estate con camere ristrutturate con lo slancio dello scenografo Gennaro Amendola, una esclusiva piscina riscaldata su terrazza panoramica e in cucina un angolo pasticceria finemente decorato. Una stagione arricchita da tanti imperdibili appuntamenti a partire dall’evento goloso di venerdì 10 agosto con il maestro pasticciere Pietro Macellaro che proporrà le sue ghiotte creazioni sulla “Terrazza Hall”.

Grande festa poi per il Ferragosto positanese tra musica, cucina tipica e fuochi d’artificio. Tre giorni che coinvolgeranno tutta la struttura. Serate speciali da lunedì 13 agosto con lo show “Nuttata ‘e sentimento”, serenate al chiaro di luna con le più belle melodie italiane ed internazionali. Martedì 14 agosto al ristorante “Remmese” è in programma lo spettacolo “L’eleganza dei gesti” dove tradizione, danze e costumi si mescolano in un evento magico. Mercoledì 15 agosto si festeggia con una delle tradizioni più radicate in Costiera Amalfitana: i fuochi a mare in onore di Santa Maria Assunta. Lo spettacolo, che inizierà allo scoccare della mezzanotte, può essere ammirato dalla posizione privilegiata delle “Agavi” dalla spiaggia del ristorante “Remmese” oppure dalla terrazza del ristorante “La Serra” con la cena a cura dell’executive chef Luigi Tramontano. Allieteranno la serata le note dell’Italian Ensamble in un viaggio musicale tra ironia e delicatezza.

Confermata anche quest’anno la partnership con la rassegna letteraria “Mare, Sole e Cultura” con appuntamenti in terrazza: ospiti il 27 giugno Alessandro Barbano, Valerio Caprara e Biagio de Giovanni. Infine, il 7 settembre, immersi in un’atmosfera accogliente è prevista la “Cena Bordo Piscina”, sulla terrazza a strapiombo sul mare, che accoglierà soltanto 12 privilegiati ospiti.