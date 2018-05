Mazzata per le tasche degli italiani: la decisione di Poste Italiane fa infuriare tutti….

Stangata di Poste italiane: raccomandate, assicurate e pacchi costeranno di più. Questo aumento scatterà dal prossimo 3 giugno. Per cui le tariffe di Posta 4 saranno incrementate in ogni scaglione di peso tranne per una serie di formati mentre il costo di spedizione di una cartolina/lettera fino a 20 grammi varierà da 0,95 a 1,10 euro. Variazioni in vista anche per il costo della Postamail Internazionale che aumenterà in tutti gli scaglioni di peso.

La tariffa che interessa gli invii sino a 20 grammi per la Zona 1 avrà una variazione da 1,00 euro a 1,15 euro. La Posta Raccomandata subirà un aumento in tutti gli scaglioni di peso: fino a 20 grammi ci sarà una variazione da 5,00 euro a 5,40 euro. Saranno incrementate anche le tariffe legate alla comunicazione connesse alle notifiche degli Atti Giudiziari. Prezzi in salita anche per la Posta Raccomandata Internazionale in tutti gli scaglioni di peso. La tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 subirà una variazione da 6,60 euro a 7,10 euro, la Posta Raccomandata Pro vede la tariffa per gli invii fino a 20 grammi passare da 3,40 euro a 3,60 euro.

In salita le tariffe della Posta Assicurata: invii pacchi ordinari la struttura degli scaglioni di peso passerà dagli attuali due (0-10 kg; ii di valore fino a 50,00 euro e di peso fino a 20 grammi avranno una variazione da 5,80 euro a 6,20 euro.