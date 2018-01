PosteMobile, verso pagamenti smartphone

ROMA, 25 GEN – PosteMobile si riorganizza per arrivare a portare i pagamenti in moneta elettronica sui cellulari, diventando così anche un intermediario specializzato in pagamenti oltre che operatore virtuale di telefonia. Il Cda di Poste Italiane, spiega una nota, ha infatti approvato “lo svincolo dal Patrimonio BancoPosta di beni e rapporti giuridici in parte destinati a confluire in un patrimonio destinato alla monetica e ai servizi di pagamento che si intende costituire nell’ambito della controllata PosteMobile”. La costituzione di un intermediario specializzato in ambito pagamenti, mobile e digitale, “consentirà – spiega Poste – di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo nel comparto e di rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela retail, business e P.a”. Allo stesso tempo, verranno integrate le attività dei sistemi di pagamento, di monetica e digital banking, rafforzando così il modello di servizio ibrido e creando un polo di offerta unico verso la clientela.

2018-01-25_1251595058