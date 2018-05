Pozzuoli, morto a 17 anni durante la partita con gli amici

Tragedia a Pozzuoli. Un 17enne, G.C, ha perso la vita durante una partita di calcio con gli amici del quartiere. Morire nel giorno della festa della mamma, davanti agli amici di sempre. E’ successo in via Curzio Malaparte, a Monteruscello, il giovane 17ennea si è accasciato sul terreno davanti ai suoi compagni di squadra, morendo pochi minuti dopo.

Come riporta teleclubitalia (foto), il giovane si era ritrovato con gli amici in un campetto della zona ricavato da un’area pubblica. Durante le fasi di gioco, senza alcun sintomo, si è accasciato a terra in preda a un malore. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per lui non c’è stato niente da fare.