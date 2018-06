Pozzuoli: Trema la Solfatara, ancora scosse

Nuova scossa di terremoto avvertita alle 18.08 nella zona alta della città di Pozzuoli e a via Napoli. A darne notizia è l’Osservatorio Vesuviano. L’evento tellurico ha avuto come epicentro la zona dell’Accademia Aeronautica con una magnitudo di 1.2 della scala Ritcher e una profondità di circa un chilometro.

Non si segnalano danni a persone o cose, anche se in molti si sono riversati in strada. Il terremoto come detto è stato avvertito soprattutto nei pressi della Solfatara e anche nella zona del lungomare di via Napoli anche per il motivo che si sviluppato in superficie.

Un evento a poco più di una settimana da altre due scosse che erano state avvertite sempre a Pozzuoli e sempre nella zona alta della città. Gli eventi tellurici si erano verificati ad una distanza di sedici minuti l’uno dall’altro. Il primo alle ore 23,57 (del 15 giugno) di magnitudo 1.5 della scala Ritcher, il secondo, invece, di magnitudo 1.4.