BOLZANO, 7 APR – Un altoatesino di 17 anni ha perso la vita, precipitando con la sua mountain bike in un dirupo in valle Isarco. L’incidente si è verificato ieri sera, all’imbrunire, durante una discesa downhill lungo un sentiero sopra l’abitato di Verdignes. Manuel Unterhiner è precipitato per una settantina di metri. Gli amici, che erano con lui, hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati il soccorritori ma il giovane era deceduto sul colpo.

