Precipita scialpinista, è grave

BOLZANO, 18 MAR – Uno scialpinista altoatesino di 24 anni è precipitato durante un escursione sul Picco Ivigna, nel Meranese, a quota 2300 metri. Il ragazzo che praticava il fuori pista con sci da alpinismo è caduto per un cedimento del manto nevoso precipitando per 150 metri. Ha riportato ferite gravissime. E’ stato recuperato dal soccorso alpino di Merano e trasportato in ambulanza all’ospedale di Bolzano. Era stato chiamato anche l’elicottero Pelikan 1 che però per la fitta nebbia non ha potuto mettersi in volo. I Carabinieri sono intervenuti per i rilievi. ()

2018-03-18_1181767880