Precipita in bilico su una fune a 200 metri di altezza, muore

Un gravissimo incidente mortale avvenuto sul Corno d’Aquilio, in quel di Verona.

Un giovane uomo stava camminando in equilibrio su una fune tesa tra due cime, si trovava nei pressi del sentiero di Cima Borghetto quando è precipitato per circa 200 metri di altezza.

Inutili sono stati i soccorsi, la Centrale del Suem 118 era stata allertata aveva inviato prontamente un elicottero da Verona.

Per soccorrere il ragazzo, mandati 14 tecnici del Soccorso alpin

Sul posto 14 tecnici del Soccorso alpino di Verona e Ala per aiutare il ragazzo, purtroppo inutilmente. I soccorritori hanno solo potuto raggiungere il punto in cui si trovava il corpo del ragazzo per far sì che venisse recuperato il cadavere.