UNA NOTTE AL MUSEO: PREMIO ECCELLENZE CAMPANE ( di Maridì Vicedomini)

Grande successo per “Una notte al Museo” l’evento promosso dalla Mediasar di Enzo e Luisa Citarella, svoltosi domenica 2 dicembre nel Complesso Monumentale Donnaregina di Napoli, destinato a premiare le eccellenze campane di moda arte e cultura nel segno della solidarietà. In particolare, la manifestazione rientra in un format ideato da Enzo e Luisa Citarella da oltre 10 anni che tende valorizzare quei settori dell’economia campana che hanno notevoli capacità di inserimento nei mercati internazionali. L’essenza del Premio è quella di insignire personalità che, in segmenti diversi, hanno conseguito obiettivi e successi, rimanendo ben ancorati al territorio in cui sono nati e dal quale traggono forza ed ispirazione, veicolando le eccellenze della nostra regione nel mondo. Ad apertura della serata , condotta dal giornalista Gianfranco Coppola e da Raffaella Fico, un’applaudita performance di Andrea Sannino che ha magistralmente interpretato il brano “Abbacciame”.

Ad essere insigniti con il Premio “Donna è Regina”, in primis il cardinale Crescenzio Sepe, il Sindaco Luigi de Magistris, l’assessore regionale Chiara Marciani, i sottosegretari Enzo Amendola e Gennaro Migliore, il presidente dei giornalisti campani Ottavio Lucarelli, la dirigente regionale dei settori Turismo e Cultura Rosanna Romano ed il district manager di Banca Generali Rosario Di Somma. Ampio spazio anche alla moda con i defilè di Nicola D’ Errico, Salvatore Pappacena, Agostino Bencivenga con il “battesimo”, sulla passerella di “Giuda” di Gino Serrao, un brand giovane, ma già molto apprezzato nel mondo del fashion, che ha presentato 12 outfit esclusivi chiudendo la scena con un’originale coreografia di danza moderna. Ed ancora, sul palcoscenico, premiato Lorenzo Crea giovane e rampante Direttore di Retenews24 , che visibilmente emozionato, si è così espresso: “Il Premio Donna è Regina”, è un riconoscimento che desidero condividere con tutti i miei affetti più cari che mi hanno aiutato a superare i momenti più difficili della mia vita. Sono particolarmente grato ad Enzo ed a Luisa Citarella ed anche a Maria Teresa Ferrari per avermi dato l’onore di ricevere questo prestigioso riconoscimento al Museo Donnaregina alla presenza del Cardinale Sepe e delle più importanti autorità civili e religiose; un grazie particolare va a mia madre Graziella Pagano”. Tra i giovani premiati anche la giornalista Katia Vitale.

Sempre Insigniti, con il Premio ufficiale, una scultura realizzata dal maestro Marco Ferrigno, “nomi eccellenti” nel mondo della cultura, dell’impresa e delle professioni quali il senior advisor di ALMA Luigi Scavone, il manager Amedeo Manzo, il chirurgo plastico Silvio Smeraglia; i vaticanisti Massimo Milone (Direttore di Rai Vaticano) e Angelo Scelzo (vicedirettore della sala stampa del Vaticano), il Rettore della Federico II Gaetano Manfredi, assegnatogli da un giuria presieduta dalla dottoressa Maria Teresa Ferrari. Per l’Haute Couture, premiato il maestro Nino Lettieri, che ha presentato in sfilata quattro suoi “capolavori”, che verranno esposti insieme ad altri 26 capi esclusivi della sua “antologia” in occasione della Mostra a lui dedicata per i suoi trent’anni di attività, il prossimo 15 dicembre al Museo Fondazione Mondragone di Napoli. La kermesse è stata ravvivata dalle performance di noti artisti anchìessi premiati: Gino Rivieccio, Marzio Honorato, Rosalia Porcaro, Mariano Bruno, Enzo Gragnaniello, Fabrizio Fierro, Alessandro Bolide. La manifestazione organizzata in collaborazione con la Curia di Napoli ha sostenuto alcune realtà locali che fanno capo alla Caritas come la casa famiglia “Cardinale Riario Sforza” cui è stato consegnato un forno industriale per la mensa ed il reparto di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La partnership di questo format di Mediasae, che negli ultimi 9 anni, ha accompagnato circa 500 aziende all’estero con il coinvolgimento di oltre 10000 buyer con la Curia di Napoli, va a sintetizzarsi nell’appello per il lavoro ai giovani che durante la serata il Cardinale Sepe ha lanciato dal palco di Donnaregina. Un monito per affropntare e risolvere il dramma del nostro territorio anche attraverso una più incisiva valorizzazione e promozione delle tante eccellenze che la Campania vanta nei settori produttivi, nell’ambito di una maggiore cultura della legalità, del profitto lecito e della solidarietà, valori imprescindibili per un vero sviluppo economico di una società civile.