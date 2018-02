PREMIO ENRICO CARUSO – DA SAN GIOVANNIELLO A NEW YORK 2018-02-17 I EDIZIONE

PER LA PRIMA VOLTA IL TENORE NAPOLETANO VIENE RICORDATO NELLE ZONE IN CUI E’ NATO

Sabato 24 febbraio 2018, alle ore 19,00, presso Villa Di Donato (piazza Sant’Eframo Vecchio, Napoli), in una serata-evento, si terrà la I edizione del Premio Enrico Caruso – da San Giovanniello a New York 2018 sotto la direzione artistica di Armando Jossa, pittore, scultore e ideatore della Paraideaolia, con il fattivo supporto della dott.ssa Patrizia de Mennato, padrona di casa di Villa Di Donato e con il patrocinio morale di Fulvio Frezza. I premiati, in ordine alfabetico, sono: Ettore Abate per il cinema, Gaetano De Rosa, tenore, Pasquale Della Monaco, autore e regista, Enzo Di Domenico, cantautore, compositore e arrangiatore di chiara fama, Annamaria Ghedina, giornalista, direttore de Lo Strillo, scrittrice, massima esperta di esoterismo, e Mario Thomas, tenore. A tutti i premiati andrà una scultura originale realizzata dal maestro Armando Jossa. Partecipano alla serata anche 5 Artisti per Caruso, capitanati da Stelvio Gambardella, che tanto si è prodigato per la buona riuscita della manifestazione: i pittori Mario Citro, Vittorio Contrada, Bruno di Nola, Silvia Rea e il musicista Enrico Mosiello. Nel corso dell’evento, condotto dal giornalista Antonio D’Addio, ci saranno vari momenti di spettacolo con il poeta Enzo Ciotola, con Gianni Sarto, carusiano e collezionista, e con Antonio Landolfi, pianista. Prevista la partecipazione di personalità del mondo della cultura, del giornalismo, dell’arte e dell’imprenditoria. Al termine seguirà un ricco buffet.

“Ormai è tutto pronto per la grande serata del 24 febbraio, sono molto emozionato e felice. Il premio è nato da una mia idea, da anni avevo intenzione di fare un qualcosa di costruttivo e di serio nel ricordo di un eccelso artista della nostra città ingiustamente dimenticato e trascurato, ma soprattutto sono contento perché non si è mai realizzato nulla nei quartieri natali del tenore napoletano, con la mia caparbietà ci sono riuscito, aspetto solo il riscontro del pubblico e degli addetti ai lavori. Il Premio andrà avanti, spero in un successivo sostegno delle Istituzioni” – ha dichiarato l’ideatore Armando Jossa