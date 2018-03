Presentati al Base Milano i look primavera/estate 2018 e le attività dei Centri McArthurGlen

Moda e nuove tendenze, certo ma anche arte, cultura e eventi nei centri McArthurGlen italiani di Marcianise (CE), Castel Romano, Barberino, Noventa e Serravalle, che prestano particolare attenzione ai territori in cui sono ospitati, promuovendo e valorizzando il grande patrimonio di cui sono custodi, ospitando mostre nei loro spazi e interagendo con musei e teatri.

Ogni Centro McArthur ha il suo legame con i grandi temi. A La Reggia Designer Outlet, nel mese di giugno arriva il fotografo napoletano Giuseppe Di Vaio, che da anni cristallizza su negativo atmosfere, gioie e dolori della sua città, racconterà Napoli senza filtri con una mostra di 15 scatti tra i quali molti inediti. Ma, intanto, il legame con il territorio diventa concreto con il sostegno e la promozione della mostra “Io Dalí” al PAN Palazzo delle Arti Napoli, fortemente voluta dal Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo e nata in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí nella persona di Montse Aguer, direttrice dei Musei Dalí. La direzione generale è di Alessandro Nicosia, presidente di C.O.R. Creare Organizzare Realizzare che l’ha realizzata e co-organizzata. Inoltre, è supportata dal Ministero della Cultura spagnolo, con il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia e l’Istituto Cervantes.

Un’attività intensa che propone un’esperienza di shopping, seguendo i trend e le regole di stile per la primavera 2018 di McArthurGlen, illustrati in un Fashion Talk al Base Milano con i racconti di Fabiana Giacomotti, giornalista e storica della moda e del costume; Giada Borioli, Senior Lifestyle Editor di Grazia.it e Federica Fiori, Giornalista ed esperta di moda di GIOIA! Al fashion talk ha partecipato anche Clara Petrone, Regional Marketing Operations Manager di McArthurGlen. “L’offerta di McArthurGlen incontra le esigenze del consumatore contemporaneo che oggi crea il proprio stile in maniera eclettica ed è protagonista delle proprie scelte di moda – racconta Clara Petrone –. Nei nostri Designer Outlet, ognuno può interpretare trasversalmente stili e tendenze, grazie a molteplici suggestioni fashion e a un’esperienza di acquisto completa. Il nostro ricco e variegato brand mix permette di assecondare il desiderio di tutti coloro che vogliono crearsi un proprio stile, in una dimensione di estrema attenzione al servizio, all’insegna di cultura, buon cibo e shopping facilities”. Per questa primavera, la moda propone look Safari, colori vivaci e brillanti, stampe geometriche o irregolari, denim classico e destrutturato. Tendenze interpretate da modelli e modelle nei tableaux vivants, mostrati nelle stanze di casaBASE, curati da Simone Guidarelli, Fashion Editor Vanity Fair e Glamour Italia e impressi negli scatti di Cosimo Buccolieri, noto fotografo di moda.

Lunedì 30 aprile i 5 McArthurGlen Designer Outlet di La Reggia, Castel Romano, Barberino, Serravalle e Noventa di Piave celebreranno la primavera con la prima edizione in contemporanea del Fashion Festival, con occasioni di acquisto esclusive che saranno accompagnate da musica e divertimento.