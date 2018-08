PRESERVATIVI PERICOLOSI. Ritirati urgentemente dal Mercato. “Non sono sicuri…”

Lotti di preservativi poco sicuri e inclini a rompersi durante l’uso sono stati ritirati dal mercato. La decisione è stata presa dalla stessa azienda produttrice, la Durex.

«La sicurezza dei nostri consumatori è sempre una priorità, e per questo adottiamo rigorosi standard di qualità. Abbiamo recentemente verificato che alcuni lotti specifici di profilattici in polisoprene Durex RealFeel e Durex No Latex non rispettano pienamente i valori di riferimento sulla durata di conservazione», si legge sul sito dell’azienda. E poi vengono riportati i numeri dei lotti: Durex Real Feel, lotto n. 1000417778 con scadenza dicembre 2020; Durex No Latex, lotto n. 1000419930 con scadenza gennaio 2021 e Durex No Latex, lotto n. 1000435193 con scadenza gennaio 2021.

Le avvertenze

«Tutti gli altri lotti di profilattici Durex RealFeel e Durex No Latex e tutti i profilattici Durex rispettano i consueti standard di qualità e non sono interessati da questo richiamo – sottolinea l’azienda spiegando – non vi sono preoccupazioni immediate per la sicurezza dei consumatori».

Per le modalità di restituzione si può chiamare il Servizio Clienti al numero 800-868000, attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, anche nel caso in cui siano già stati usati alcuni preservativi. Spiega anche che, “se usati come indicato”, “non c’è motivo di preoccuparsi”: insomma si è protetti lo stesso “ma ti chiediamo di restituire” quei preservativi e “di non continuare ad usarli”. «Saremo lieti di darvi un rimborso completo per la confezione originale, o alcuni prodotti Durex di almeno lo stesso valore», conclude.