Prete porco stupra bambina ma si difende:”era lei che mi provocava….l’abbiamo fatto più volte.”

Sono dovuti intervenire i carabinieri a Calenzano, in provincia di Firenze, per salvare don Paolo che rischiava il linciaggio dopo essere stato scoperto seminudo in auto con una bambina di 10 anni. Il prete ha fatto ammissione e per questo è stato sospeso dal vescovo. Per la bambina è stato disposto un sostegno psicologico.

Il fatto

Il sacerdote si era fermato nel parcheggio di un supermercato tra la parrocchia e la casa della bambina, a cui avrebbe dato assistenza vista la situazione disagiata della famiglia. Un residente della zona ha notato i due in auto in una zona buia. Insieme al padre si è avvicinato alla macchina e ha aperto lo sportello e fatto uscire la bambina avvisando anche i vicini.

Richio linciaggio

Così un gruppo di residentisi è radunato bloccando il prete e solo dei carabinieri ha evitato che venisse aggredito e linciato dai presenti.

Il retroscena

Il sacerdote è stato interrogato e avrebbe ammesso di essersi appartato con la bambina e che non era la prima volta che accadeva, ma avrebbe dichiarato che il suo rapporto con la minore era una relazione affettiva e che sarebbe stata lei a prendere l’iniziativa.

Fnte: Tg Com