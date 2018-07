Preti Pedofili e Gay spuntano chat SCANDALOSE tra i collaboratori di Papa Francesco. È uno schifo.

Lo scandalo abusi scoppiato al di là dell’ Oceano si sta rivelando una bomba per la chiesa. I casi del cardinale Theodore McCarrick, emerito di Washington Dc, e del vescovo Juan José Pineda Fasquelle, ausiliare a Tegucicalpa dell’influente cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, stanno sollevando il velo su una realtà fin troppo sconosciuta.

Il punto riguarda, oltre alla promiscuità che vede coinvolti seminaristi adulti e prelati, anche nel caso di abusi su minori il problema dell’orientamento sessuale è pesante.

Monsignor Silvano Tomasi diceva che «di tutti i sacerdoti coinvolti negli abusi, l’ 80-90% appartiene a questa minoranza di orientamento sessuale che è attratta sessualmente da ragazzi adolescenti tra gli 11 e i 17 anni»

Dal seminario della diocesi di Tegucicalpa è emersa una lettera scritta da una cinquantina di seminaristi su 180, in cui si fanno affermazioni piuttosto pesanti. «Viviamo un momento di tensione nella nostra casa a causa di situazioni gravemente immorali, soprattutto di un’attiva omosessualità all’interno del seminario che è stato un tabù per tutto questo tempo», hanno scritto i seminaristi, «coprendo e penalizzando questa situazione il problema è cresciuto in forza, trasformando, come un sacerdote ha detto non tanto tempo fa, un'”epidemia in seminario”».

Le Reazioni

Anche il cardinale di Boston Sean O’Malley è intervenuto dicendo che la situazione richiede «più che delle scuse» e necessita un azione concreta di ripulisti, per «assicurare la giustizia alle vittime e rispondere adeguatamente alla legittima indignazione della comunità».

Le dichiarazioni sconcertate rilasciate da Farrell in un’ intervista video al Catholic news agency non hanno convinto. Il capo dicastero di Laici, famiglia e vita, si dice «scioccato» delle notizie su McCarrick e di non essere mai stato a conoscenza dell’ abuso su minori da parte del cardinale.

Anche sulla faccenda dell’ Honduras c’ è chi si chiede se il cardinale Maradiaga non sapesse davvero nulla delle vicende che riguardano il suo vescovo ausiliare e della situazione che viene denunciata nel suo seminario.

L’onda che si alza dall’ America potrebbe diventare un vero e proprio tsunami per la chiesa e per il Papa.

Fonte Dagospia