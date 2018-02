Oroscopo settimanale. Previsioni dal 12 al 18 febbraio

Previsioni dal 12 al 18 febbraio. Vediamo insieme, secondo il sito oroscopodomani quali saranno i segni fortunati di questa settimana dell’amore. San Valentino è alle porte, e per 2 segni ci saranno delle sorprese davvero emozionanti e sorprendenti

Amore: le stelle stimolano e movimentano le vostre giornate che saranno uniche, divertenti, ricche di emozioni impreviste ed inattese. Con la dolce metà, vivrete momenti di forte coinvolgimento ed appagamento emotivo.



Lavoro: la mente è pronta a reagire agli stimoli provenienti dall’esterno e se ci saranno difficoltà, riuscirete a risolverle nel migliore dei modi. Si tratterà di una settimana molto impegnativa su diversi fronti. Pian piano, però state guadagnando terreno.

Toro

febbraio davvero ricco di emozionanti sorprese. Se attendente una conferma dalla persona amata, desiderate ardentemente che si impegni in un progetto di lavoro o di vita, non vedrete deluse le vostre aspettative! Chi è uscito da una storia sofferta, invece, proverà a dimenticare.



Lavoro: i vostri obiettivi sono solidi e realizzabili. In ufficio, con i colleghi e con i collaboratori, sarete diretti ed incisivi e ciò vi porterà ad esporre le idee in maniera chiara e lineare. Nel vostro cielo, la carriera è continuamente sotto i riflettori, messa alla prova da durissimi test, alcuni dei quali saranno molto stressanti e provocheranno ansie e fastidi.

Gemelli

Amore: le stelle prevedono incontri entusiasmanti, che accenderanno la vostra allegria e con essa, la vostra passione. Venere, però, fa i capricci e potrebbe rendere faticosa la comprensione con la persona amata. Ci saranno questioni molto spinose che faranno emergere divergenze molto fastidiose che stenteranno a risolversi. L’oroscopo, però, porta i nativi a non demordere.



Lavoro: i bisogni insoddisfatti e le tensioni emotive che hanno caratterizzato il mese addietro sono pronti a cedere il passo alla stabilità, alla sicurezza, alla voglia di ambire a posizioni migliori con il minimo sforzo.

Cancro

Amore: tanta vitalità ma anche un pizzico di ansia e di agitazione caratterizzeranno le giornate dei nativi innamorati e in cerca di risposte, conferme attese da tempo. Tenerezza, dolcezza e romanticismo saranno i punti cardine delle giornate dei nativi legati sentimentalmente in maniera stabile.

Lavoro: le spinte di Mercurio e Venere sono molto positive ed aiutano moltissimo i nativi in cerca del primo impiego oppure chi è in procinto di affrontare un colloquio. Giove promette che presto pioveranno offerte molto vantaggiose.

Leone

Amore: un regalo inatteso, una frase d’amore, un invito a cena presso un posto bellissimo, da favola… è quanto potreste ricevere a San Valentino dal vostro amato oppure da una persona che, finalmente, troverà il coraggio di confessare ciò che sente per voi.



Lavoro: quanto fermento! Avrete un gran da fare per portare a termine, con successo, tutti gli obiettivi che vi siete preposti questa settimana. Molti impegni, però, vi metteranno a dura prova. Ci saranno piccoli rallentamenti provocati da pianeti opposti.

Vergine

Amore: i vostri progetti di coppia sono fattibili, facilmente realizzabili. Con il partner, è il momento di darsi ai preparativi per una vacanza sognata da tempo, iniziare a progettare il grande passo oppure, pensare concretamente all’acquisto o ristrutturazione di un immobile.

Lavoro: saggi e determinati, state collezionando un successo dopo l’altro. I vostri progetti lavorativi stanno finalmente spiccando il volo e siete diventati praticamente inarrestabili. In queste giornate così frenetiche, se il rapporto con il capo oppure con i collaboratori dovesse farsi complicato, tenete duro.

Bilancia

Amore: amabili e seduttivi, vi si profilano giornate bellissime, ricche di sorprese! Vi piacerà giocare con la dolce metà, stuzzicarla, cercare la sua complicità ma… anche viziarla e farla ingelosire! Briosi e birichini come con mai, cercherete la sintonia e saprete guadagnarvela al meglio.



Lavoro: cresce la voglia di fare, di lanciarsi anche verso nuovi obiettivi. Le stelle consigliano di essere tempestivi nelle decisioni e di non lasciarsi scappare occasioni d’oro. Nei colloqui, cercate di essere coincisi e determinati.

Scorpione

Amore: settimana riflessiva, intensa, ove osserverete l’evolversi di un’amicizia che sta, pian piano, cedendo il passo all’amore, quello vero. Felicità ed entusiasmo caratterizzeranno le giornate dei cuori solitari che non perderanno occasione di intraprendere conquiste pronte ad imprimere un segno importante nell’anima.



Lavoro: se il lavoro, come è facilmente prevedibile, vi chiederà più impegno del solito, non fate dietro-front. E’ il momento di rimboccarsi le maniche per dimostrare al capo ed a voi stessi quanto valete. Non avete timore di affrontare un chiarimento con un cliente o collaboratore.

Sagittario

Amore: si prospettano giornate cariche di passione, emozionanti, pronte a farvi vibrare l’anima. Non sarà facile per il partner stare al vostro passo, perché soprattutto in vista del 14 febbraio, tante saranno le idee che vi frulleranno per la testa!



Lavoro: importanti cambiamenti, già avviati qualche settimana fa, cederanno presto il passo a svolte importanti, significative. Tutto sembra procedere per il verso giusto, senza ansie e senza particolari intoppi. Si apre un mese fatto di prospettive interessanti.

Capricorno

Amore: è questa una settimana importante, ideale per condividere con la persona amata momenti di grande affiatamento e coinvolgimento emotivo. I single potranno contare su inviti, incontri casuali, uscite mondane per effettuare promettenti conquiste. E non solo.



Lavoro: un equivoco potrebbe creare fastidi facilmente evitabili con una mente attiva ed energica, pronta a risolvere gli imprevisti senza cadere nell’ansia. Saprete mediare, con astuzia ed intelligenza, le vostre esigenze con quelle dei vostri collaboratori ed essi, vi apprezzeranno moltissimo per questo.

Acquario

Amore: stress e piccoli intoppi, in certe giornate, provocheranno accese discussioni con la persona amata. In altre, invece, fungeranno da collante per unirvi ancora di più. Perché capirete, vicendevolmente, che solo affrontando insieme i problemi, potrete vivere momenti spensierati.



Lavoro: ora più che mai, avvertirete forte il bisogno di dimostrare e salvaguardare la vostra indipendenza. I pianeti spingono a coltivare progetti nuovi ed investimenti innovativi per mettersi in proprio o per rimettersi in gioco.

Pesci

Amore: l’oroscopo svela che chi sta affrontando un distacco, una separazione, vivrà una vera e propria girandola di emozioni avverse e contrastanti. La voglia di voltare il pagina, in certi momenti, sembrerà cedere il passo alla malinconia.



Lavoro: Marte dona una marcia in più alla vostra carriera e apre la possibilità di assumere ruoli diversi dal solito, magari di maggiore responsabilità. Il capo nutre nei vostri confronti stima e fiducia. E presto, vi ricompenserà con una promozione finora presente solo tra i vostri sogni nel cassetto.

Fonte oroscopodomani