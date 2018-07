PRIMA LE ITALIANE. SAVIANO:”SONO LA RISPOSTA MIGLIORE A SALVINI” COMMENTA 👇🏻

«Realtà 1 – Pontida 0», «Prime le italiane», «#ciaone a Salvini». Nel giorno del raduno leghista, sui social diventa un simbolo la foto delle quattro atlete italiane che hanno vinto una medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la campionessa europea Libania Grenot sono arrivate prime nella staffetta 4X400 con un tempo di 3’03’’54, portando il medagliere italiano a quota 156 (il loro oro, infatti, è il 56esimo: poi ci sono 55 argenti e 45 bronzi).

CHI SONO LE NOSTRE ATLETE

Raphaela Boaheng Luduko (la prima da sinistra nella foto) è nata ad Aversa nel 1994, ma la sua famiglia è originaria del Sudan. La sua biografia rivela che ha scoperto l’atletica nel 2006 e nel giro di poco è diventata una promessa. Maria Benedicta Chigbolu (la seconda da sinistra nella foto) è nata a Roma nel 1989 da mamma italiana e papà nigeriano: la sua biografia sul sito della Fidal racconta che è anche «nipote d’arte», il nonno Julius è stato una celebrità in Nigeria nel salto in alto. Anche lei, come la Grenot, ha partecipato ai Giochi di Rio. La più famosa è Libania Grenot (la terza da sinistra nella foto), nata nel 1983 a Santiago di Cuba (con la nazionale cubana ha partecipato ai Mondiali di Helsinki) e cittadina italiana dal 2008 (come scritto sul sito della Fidal, in seguito al matrimonio nel 2006). Ha anche partecipato ai Giochi di Rio, nel 2016 (qui l’intervista al Corriere della Sera nel 2008). Ayomide Folorunso (la quarta da sinistra nella foto) è la più giovane: di origini nigeriane, è nata nel 1996 e vive in Italia dal 2004. Semifinalista ai Giochi di Rio, avrebbe forse potuto vincere qualche medaglia in più già da giovanissima: peccato che, racconta la sua biografia, non abbia potuto partecipare ai Mondiali under 18 del 2013 perché ha ricevuto il passaporto italiano pochi giorni dopo la rassegna. (CORRIERE DELLA SERA)