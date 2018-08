“Prima prendiamoci un caffé”. Ma il colloquio di lavoro delle ragazze si trasforma in un incubo

Un colloquio di lavoro si è trasformato in un vero e proprio incubo per due ragazze di 25 anni di Mestre. Al momento dell’incontro, hanno raccontato, sono state prima esaminate da un uomo sui 35 anni d’età e poi ricevute da due sconosciuti che si sono qualificati come dipendenti dell’agenzia, entrambi fra i venti e i trent’anni che propongono loro: “Prima di iniziare andiamo a berci un caffè”. Le due ragazze sono state fatte salire in auto per andare in un bar poco lontano. Ma invece di percorrere qualche centinaio di metri, la macchina ha imbocato la tangenziale puntando in direzione Marghera, poi la Romea. Infine, si è fermata in un bar di Dolo, dove una delle due è riuscita di nascosto ad inviare la posizione al fidanzato.

La fine della vicenda

Le ragazze hanno quindi rifiutato il caffè e di risposta le è stato detto che i posti i di lavoro precedentemente offerti non erano più disponibili, ma che avrebbero potuto lavorare come venditrici porta a porta. Le giovani sempre più diffidenti, dopo aver rinunciato alla nuova offerta, sono state derise al grido di: “Se volete possiamo fare delle rapine. Magari in banca”, con i due che hanno tirato fuori delle maschere di lattice. “Alla fine ci hanno lasciato lì – ha dichiarato una delle ragazze, poi portate a casa dal fidanzato – Poi siamo andate dai carabinieri a denunciare il tutto. Questa storia è una grande lezione di vita che, visto come si è conclusa, mi fortifica e mi rende ancor più accorta. Certo, lo so, poteva andare in maniera diversa, peggiore”.

fonte: Fanpage