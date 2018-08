“Prima un boato, poi un’esplosione”. Nuova scossa di terremoto nella notte. Paura e angoscia tra la popolazione

Tanta paura e angoscia ha riempito gli animi di tanti italiani nel corso della notte. Due scosse hanno interessato l’Emilia: un primo terremoto, il più forte, di magnitudo 3.9 si è verificato alle 2.33 a 3 km da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, registrato a 9 km di profondità. Una scossa avvertita distintamente in città, ma anche a Mantova, a Correggio, a Suzzara, Parma, Modena, fino in Veneto e in Lombardia. “Forte boato” e “sembrava un’esplosione” i commenti di tanti cittadini spaventati. Poi, alle 3.07, un nuovo episodio, di intensità minore: alle 3,07, stavolta a 2 km da Bagnolo in Piano e a una profondità di 3 km, magnitudo 2.2. Non sono stati segnalati danni.

fonte: Repubblica