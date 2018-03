Primavera con la neve in Sardegna

NUORO, 22 MAR – Primavera con la neve e temperature rigide in Sardegna. I fiocchi caduti durante la notte hanno imbiancato le strade nel Nuorese e sulla Ss 389, Nuoro-Lanusei, da Fonni al passo Correboi, si transita solo con i dispositivi antineve montati. Stessa situazione all’altezza dell’altopiano di Campeda sulla statale 131 “Carlo Felice” che collega Cagliari a Sassari. In entrambe le arterie stradali sono in azione gli spazzaneve. Disagi anche sulla provinciale 7 Fonni-Desulo all’altezza di Donnortei-Bruncuspina. Anche qui, dove continua a nevicare e le temperature sono sotto lo zero, si transita solo con i dispositivi antineve. La polizia stradale di Nuoro raccomanda la massima prudenza.

