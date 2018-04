Processo Loris- E’ stata richiesta una nuova perizia psicologica per Veronica Panariello. Secondo il legale della giovane donna, si renderebbe necessaria una nuova analisi.

Chiesta una nuova perizia nel processo Loris

La ragazza, condannata a 30 anni- come riportato da Fanpage- il cui processo è ripreso, ha cambiato svariate volte la sua versione dal giorno dell’omicidio del figlioletto. “Al termine della mia discussione al processo riproporrò la richiesta della riapertura del dibattimento finalizzata alla nuova perizia psichiatrica che ci è stata negata in apertura del processo di secondo grado. La Corte in quel caso non è stata risoluta, si è espressa dicendo che allo stato rigettava la mia richiesta. Oggi alla luce della requisitoria dei pubblici ministero ritengo sia necessaria la perizia psichiatrica”, ha detto l’avvocato Franco Villardita.