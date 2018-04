Professore aggredito e picchiato da un genitore all’Abba Alighieri di via Marturano

Un professore di 50 anni ipovedente è stato picchiato dal padre di una studentessa. L’insegnante è stato trasportato da una collega all’ospedale Civico: i successivi esami hanno evidenziato un’emorragia cerebrale. Sull’accaduto indaga la polizia, intervenuta a seguito della segnalazione scattata automaticamente dopo il racconto del docente e gli accertamenti dei sanitari.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il docente abbia ripreso un’alunna per alcuni suoi comportamenti durante le ore scolastiche. “Il professore mi ha alzato le mani”, avrebbe detto la ragazzina al padre come riporta palermotoday. Poco dopo, la lite, genitore – professore. Da lì il trasporto in ospedale, e i risultati della Tac che ha evidenziato uno sversamento di sangue nel cervello e una frattura allo zigomo. La vicenda è arrivata agli agenti della Squadra Mobile che, referto in mano, dovranno approfondire e valutare se proseguire con le indagini e procedere nei confronti del genitore violento.