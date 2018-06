Pronto soccorso, cambia tutto: tutte le novità

Pronto soccorso, cambia tutto: via i codici arrivano i numeri. Questa la nuova linea messa a punto dalla conferenza Stato-Regioni per il Pronto Socorso italiano. Il tutto che sarà operative a partire dal 2019 nel Lazio come prima regione, ha come obiettivo ultimo la riduzione delle attese dei pazienti e di restringere il margine di errore dei medici per evitare il più possibile episodi di malasanità. Nello specifico i nuovi codici vanno da 1 a 5, dove 1 è l’emergenza, 2 l’urgenza, 3 l’urgenza differibile, 4 l’urgenza minore e 5 la non urgenza. I codici 1-2-3 sono a medio-alta intensità di cure, mentre 4-5 a moderata-bassa intensità. L’obiettivo del nuovo modello è di ridurre il tempo di attesa dei pazienti e di diminuire il margire di errore dei medici, così da limitare i casi di malasanità. Come spiega al Corriere della Sera Assunta De Luca, epidemiologa e componente del gruppo ministeriale sui codici, “il sistema garantisce cure più adeguate nel tempo giusto, i pazienti con problemi minori vengono avviati verso percorsi alternativi, specialistici, come possono essere l’intervento di un oculista o un otorino, che risparmiano inutili attese”.