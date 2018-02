Suicidio a Travagliato: bimbo di 8 anni si toglie la vita in camera

Tragedia a Travagliato. Un bambino di otto anni si è chiuso in cameretta dopo un rimprovero dei genitori e ha tentato il suicidio. Il piccolo è stato ritrovato in fin di vita dalla madre.

La corsa in ospedale, ma il piccolo non ce l’ha fatta. Avrebbe tentato di togliersi la vita impiccandosi con una sciarpa all’interno di un armadio, dopo un rimprovero della madre.

Come scrive BresciaToday, i genitori sono sconvolti. Le urla disperate, la richiesta d’aiuto, il tentativo andato a buon fine di rianimarlo e la corsa in ambulanza verso l’ospedale: lunghe ore di preghiere e di speranza per i genitori e una comunità intera, infine la più tragica delle notizie.