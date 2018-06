PROSTITUTA PER “ARROTONDARE”, FIDANZATO LA SCOPRE E LEI NON RESISTE. RIP

Anastasia Tarasyuk, splendida modella russa, aveva solo 24 anni. Si è tolta la vita, pochi giorni fa, dopo che il suo fidanzato aveva scoperto il suo terribile segreto: da qualche tempo infatti Anastasia faceva la escort, per mantenere il suo altissimo stile di vita e dopo che, finito il reality show che doveva lanciarla nel mondo dello spettacolo, Dom 2, non era riuscita a sfondare nello showbiz.

Sognando una vita di lusso, dietro la parola ‘modella’ Anastasia ha iniziato a vendere il suo corpo. Ma il compagno, Albert Ryezin, a cui si era legata poco dopo la fine del reality, non era d’accordo: «Quando ha capito che non avrebbe fatto strada nel mondo dello spettacolo ha iniziato a bere e drogarsi ed è entrata in depressione – ha raccontato l’uomo – e ritrovandosi a corto di soldi, mi ha detto che lavorava come modella».

In realtà non faceva affatto la modella ma la prostituta di alto bordo. «Per questo l’ho lasciata – ha detto ancora Albert – siamo stati separati per un anno, poi ci siamo rimessi insieme ed è venuta a vivere con me». Ma è durata poco: nel frattempo la ragazza continuava a prostituirsi. Quando lui l’ha scoperta, l’ha lasciata, e lei ha reagito lanciandosi nel vuoto dal 19° piano di un residence di lusso. Sognava una vita dorata, ma ha trovato solo sofferenza.

Fonte: Messaggero