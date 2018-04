PROTEZIONE DATI: NUOVE NORME E IMPATTO SULLE IMPRESE

“Le nuove norme in materia di protezione dati e l’impatto sulle imprese” è il tema dell’evento, organizzato da Unione Industriali Napoli in collaborazione con Confindustria e l’Associazione 4.Manager, in programma lunedì 16 aprile alle ore 14.00 presso la sede dell’associazione imprenditoriale (piazza dei Martiri 58, Napoli).

Dopo l’introduzione ai lavori del Presidente di Unione Industriali Napoli, Ambrogio Prezioso, interverranno il Direttore Generale Associazione 4.Manager, Fulvio D’Alvia (“L’Associazione 4.Manager per l’aggiornamento delle competenze di manager e imprese”), il Professore Ordinario di Diritto privato comparato dell’Università di Salerno, Salvatore Sica (“Le principali novità del Regolamento generale Ue sulla protezione dei dati”), Riccardo Imperiali di Francavilla e Anna Irace del Gruppo Imperiali (“Le ricadute organizzative per l’impresa: i piani di adeguamento al Regolamento”).